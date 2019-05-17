Kalbine yenik düşen taraftar son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Çorumspor'un 3. Lig Play-Off maçında Kocaelisporla karşılaştığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sinan Yıldız son yolculuğuna uğurlandı..

3.Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), stadyumda maçı izlerken fenalaşmış ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yıldız için bugüne cenaze töreni düzenlendi. Abdibey camiindeki cenaze töreninde Yıldız'ın oğlu Eray Yıldız, babasının tabutuna gönül verdiği Yeni Çorumspor'un atkısını koydu. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı çocuğu yakınları teselli etti.

Cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik mezarlığında toprağa verildi.