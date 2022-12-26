Kamyon yolcu minibüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Laçin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Laçin istikametine seyir halinde olan Mehmet Gafar yönetimindeki 19 AU 988 plakalı kamyon, Kırkdilim mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyon önce yol kenarındaki istinat duvarına, ardından karşı yönden gelen Şaban Uysal yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Mehmet Gafar olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücü ile minibüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.