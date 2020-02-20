İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Çorum’da motosikletiyle kamyona çarpan sürücü ölümden döndü.

Çorum'da motosikletiyle kamyona çarpan sürücü ölümden döndü.


Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat D.(19) yönetimindeki 60 YA 266 plakalı motosiklet terminal kavşağında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken sürücü Serhat D. yaralandı. Kazaya karışan kamyon ise yoluna devam etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazaya karışan kamyonu bulmak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.