Kamyonete çarpan minibüs küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda bekleyen kamyonete çarpan minibüs, yanarak küle döndü. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Metin B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, lastiği patladığı için yolda bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan minibüs kullanılmaz hale geldi. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.