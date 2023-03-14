Çorum'da pazar içerisinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Pazartesi Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat I. idaresindeki 19 UA 157 plakalı kamyonet pazar içerisinde yaya İbrahim K.'ya çarptı. Yaralı İbrahim K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.