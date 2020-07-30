Kanuni Sultan Süleyman camisi bayram namazıyla ibadete açılacak

Akkent-TOKİ mahallesine inşa ettirilen bin kişilik cami tefrişatının tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı'ndan sonra Müftülüğe devredilecek olan Kanun-i Sultan Süleyman Camii'nin bayram namazı ile birlikte ibadete başlanılacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kanun-i Sultan Süleyman Camimizi arife gününde tamamlamış olduk. Camimiz bayram namazında tüm hemşehrilerimize açık olacak ve ilk namaz burada bayram namazında kılınacak. Akkent mahallemizdeki tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim, içinde yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin'' dedi.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, da “Başkanımızın çok emeği geçti. Bu tür konularda çok destek oluyor. ‘Allah Evi'ni yaptıranların ahiretleri yapılır' der yüce kitabımız. Dolayısıyla başta başkanımız olmak üzere, belediyemize ve emeği geçen tüm ekibe Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çorum Müftülüğü olarak teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Akkent Mahallesinde büyük bir eksikliğin giderildiğini ifade eden Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler'de, "Camimiz mahallemizde gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk namazımızı bayram vesilesiyle bu camimizde kılacağız. Bütün mahalle sakinlerimizi davet ediyorum.''diye konuştu

İnceleme esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Belediye Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş ve Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat da hazır bulundu.