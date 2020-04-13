İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.


Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs birçok ülkede insanların sokağa çıkmasına yasak veya kısıtlama getirdi. Osmancık'ta insan hareketliliğinin aksine ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mesaisi başladı. Eylül, Ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı.


Osmancık'ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olduğumuz kaplumbağalar da ilçede insan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte parklarda ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.