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Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar ve sis, trafik kazalarını beraberinde getirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kar ve sis, trafik kazalarını beraberinde getirdi.


İlk kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 28 AAC 254 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine çıktı.


Diğer kaza ise, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 DB 836 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Kaza yapan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

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