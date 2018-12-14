İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağışı trafik kazasına neden oldu

Çorum yolunda meydana gelen trafik kazalarında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre kazalara sabah saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. İlk kaza Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 16 HBC 37 plakalı hafif ticari araç, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Diğer kaza Sungurlu-Çorum karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan 06 YA 8378 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje ters devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.