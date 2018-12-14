Kar yağışı trafik kazasına neden oldu

Edinilen bilgilere göre kazalara sabah saatlerinde Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. İlk kaza Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 16 HBC 37 plakalı hafif ticari araç, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Diğer kaza Sungurlu-Çorum karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan 06 YA 8378 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje ters devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.