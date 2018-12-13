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Kar yağışına dayanamayan ağaç, kökünden söküldü

Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç sokağın ortasına devrildi.

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç sokağın ortasına devrildi. Olayda park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.


Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu. Kökünden sökülerek bir aracın üzerine devrilen ağaç araca zarar verirken o sırada caddenin boş olması olası bir faciayı önledi.


Yaşanan olay üzerine ağacın yoldan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ve vatandaşların yaptığı çalışma sonrası ağaç caddeden kaldırıldı.

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