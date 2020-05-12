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Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilerek Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere yurtta görevli personeller kendi elleriyle mantı hazırladı.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da karantina altına alınan gurbetçilere yurtta görevli personeller kendi elleriyle mantı hazırladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilerin her ihtiyacı Gençlik ve Spor, İl Sağlık, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanırken yurtlarda görevli personeller de zaman zaman gurbetçilere jestler yapıyor.


İskilipli Atıf Hoca yurdunda görevli personel gurbetçiler için mantı büktü. Hazırlanan Çorum mantıları karantinadaki gurbetçilere ikram edildi. Mantı jesti karşısında büyük mutluluk duyan gurbetçiler, hem yurt personeline hem de yetkililere teşekkür ettiler.

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