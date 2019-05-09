Karayolları, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne dalma yol ve kavşak yapacak

Yapılacak yeni çalışmayla birlikte hem hastane önündeki trafik yoğunluğunun hem de bölgede meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçilecek.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'yu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Çorum heyeti, günlük 17 bin kişinin sağlık hizmeti aldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olmak için gelen vatandaşların trafik yoğunluğu ile ilgili taleplerini Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'na ilettiler.

Ziyaretin ardından açıklama yapan milletvekilleri Ceylan ve Kaya ile İl Başkanı Ahlatcı, “Yoğun bir şekilde kullanılan ve hayati tehlikelere sebep olabilecek bir hal alan Erol Olçok Hastanemizin önünde bulunan Ankara yolunun alta alınarak üst tarafa kavşak yapılması suretiyle yeni bir yol düzenlemesi yapılması için proje çalışması başladı. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan trafik yoğunluğunun çözülmesi için Çorum-Ankara istikametinde dalma yol ve kavşak çalışmasının başlatılması talimatını verdi” dediler.