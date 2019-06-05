Kargı Adliyesinde görev değişikliği

Kargı Adliyesi'nde görev yapan 1 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Başkanlığınca 2019 Yılı adli ve yargı kararnamelerine ilişkin yapılan duyurularda adli ve idari yargıda kadrolara kura kararnameleri ile yapılacak atamalar belirlendi.

Kargı'da da 1 hâkim ve 1 savcının görev yeri değişti. Kargı hakimi Ömer Bozkurt Osmaniye Hakimliği'ne, Kargı Cumhuriyet Savcısı Kemal Yağbasan'da Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Tayini çıkan hakim ve savcının yerine ise yeni atanan ve stajını Ankara'da tamamlayan Hakim Pelin Öztürk ve stajını Antalya'da tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı'nın atandığı ve önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacakları öğrenildi.