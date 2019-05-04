Kargı HEM'in yılsonu sergisi büyük beğeni topladı

Çorum'un Kargı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) düzenlediği yılsonu sergisi büyük beğeni topladı.

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen sergi saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. İstiklal Marşı ayrıca işaret dilinde de sunuldu. İlk olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan saz ve bağlama kursu öğrencileri türkülerle misafirlere yeteneklerini sergiledi. Ardından serginin açılışına geçildi. Serginin açılış kurdelesini Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Yağbasan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç kesti. Yıl boyunca kursiyerlerin öğrendiklerini sergiledikleri ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Protokol üyeleri de kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünleri yakından inceleyerek bilgiler aldı.

Kargı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Çelik, Halk Eğitim kurslarının amacının vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Kurslar hakkında da bilgi veren Çelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçe ve köylerde 73 kurs açıldığını belirterek, "Bu kurslarımız içerisinde kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde açılan kurslarımız da vardır. Kurslarımıza 500 erkek 750 kadın olmak üzere 1250 kursiyer katılmıştır" dedi.

Serginin gezilmesinin ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu.