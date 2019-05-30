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Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı

Çorum’un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde makamında rahatsızlanan kaymakam Hasan Taş hastaneye kaldırıldı.


Makamında çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kargı Kaymakamı Hasan Taş, buradan yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaymakam Taş'ın şuanda sağlık durumunun iyi olduğu anjiyo olabileceği öğrenildi.

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