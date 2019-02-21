Kargı polisinden uyuşturucuya geçit yok

Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında uyuşturucu madde temini ve satışı yaptıkları iddia edilen A.K. ve E.G. isimli iki kişi gözaltına alınarak emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili Kargı İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada, "Kargı ilçemizde uyuşturucu madde temini ve satışı yaptıkları iddia edilen iki şahıs İlçe Emniyet Amirliğimiz ekipleri tarafından üzerilerinde yapılan aramada yakalanan uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınmışlardır. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Çorum Kapalı Cezaevine gönderilmişlerdir. İlçemizde emniyet ve asayişin temini için suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir" denildi.