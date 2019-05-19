Kargı'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Kargı'da kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burhan İncekara, 19 Mayıs'ın ulusal egemenliğin başlangıç günü olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık Türk tarihinde önemli dönüm noktaları olduğunu dile getiren İncekara, "Fakat Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı bu dönüm noktaları içerisinde en önemlisidir. Osmanlı Devleti'nin son yüz yılında tüm civar coğrafyada balkanlardan Kafkasya 5 milyon 60 bin Türk öldürülmüş, 5 milyon 380 bin Türk sürgün edilmiş yerinden yurdundan edilmiştir. Kalan son vatan toprağı ise İngilizler, Yunanlılar, İtalyanlar, Fransızlar arasında paylaşılmış, ordumuz dağıtılmış, bu ibret tablosu karşısında ders çıkartmamız gerekir. Çünkü Atatürk eğer Samsun'a çıkmasaydı Türk belki Özbekistan'da, Türkmenistan'da olurdu ama Trakya ve Anadolu'da Türk kalmazdı. Çünkü tüm civar coğrafyalardan silinmiş, katledilmiş Türklerin Konya ovasında silinmeleri ve atılmaları çok sürmezdi. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkarak kurtuluş savaşını kazanarak sadece ülkesini kurtarmadı. Anadoludaki Türk neslini de kurtardı'' dedi.

Program da daha sonra jimnastik hareketleri, şiirlerin okunması, tekwando gösterileri gibi etkinlikler sergilendi. Tören sonunda 19 Mayıs ile ilgili düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve şehit Eyüp Kapaklıkaya'nın babası Şaban Kapaklıkaya tarafından ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

Kargı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Müftü V. Fatih Kocagöl, kurum müdürleri askeri ve emniyet personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.