Kargı'da 2019 yılında 57 bin hasta tedavi oldu

Kargı'da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşaa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2019 yılı istatistikleri belli oldu.

Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı'da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı 28 bin 307, Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 10 bin 599 olarak kayıtlara geçti.

En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2019 yılında 9 bin 526 hastaya hizmet verdi. Yıl içerisinde Diş Polikliniğinde 7 bin 391 hastaya hizmet verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 559 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirerek, 2018 yılında Kargı'da toplam 57 bin 382 hastaya hizmet verdi.

Geçtiğimiz yıl toplamda 62 bin 72 hastaya Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi hizmet verilmişti.

Hastane ayrıca yıl içerisinde yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan 'Dijital Hastane' ünvanını alarak hastalara daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürüyor.