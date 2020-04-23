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Kargı'da 23 Nisan kutlamaları

Çorum’un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandıKargı Kaymakamlığı’nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı


Kargı Kaymakamlığı'nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç katıldı.


Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi.


Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende katılımda az tutuldu.

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