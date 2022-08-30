Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Çorum'un Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü çerçevesinde tören düzenlendi. Kargı Kaymakamlığı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Çavuş Zeynep Gergin, "Bugün 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'nde elde edilen şanlı zaferin zafer bayramının 100'üncü yıl dönümüdür. 30 Ağustos 1922'de düşman kuvvetlerinin yok edildiği bu zafer, yok olmaya yüz tuttuğu zannedilen bir milletin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şahlanışının, istiklal mücadelesinin ve Türk'üm diyebilmenin neleri başarabileceğinin destanıdır" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra Kaymakamlık makamında kutlamaları kabul eden Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, protokol üyeleriyle birlikte şehitlikleri ziyaret etti.