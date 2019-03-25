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Kargı'da 4 bin fidan dağıtıldı

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 4 bin fidan dağıttıKargı Orman İşletme Müdürlüğü Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe pazar yerinde fidan dağıtımı yaptı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 4 bin fidan dağıttı


Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe pazar yerinde fidan dağıtımı yaptı. ‘Yeşil bir Türkiye için ağaç dikelim' yazılı pankart asan orman işletme personeli ayrıca kurulan stantlarda vatandaşlara broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptılar.


Toplamda 4 bin selvi fidanının yapıldığı dağıtıma vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kargı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bülent Kayadibi, her yıl Orman Haftası'nda halka ücretsiz fidan dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Her Yıl 21-26 Mart Orman haftası nedeniyle Kargı Orman İşletme Müdürlüğü olarak çeşitli etkinlikler yaparak vatandaşlarımızı ağaçlandırmaya karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kargı'nın orman alanının fazla olması nedeniyle ilçe halkımız bu konuya oldukça duyarlı. Bizde bugün Orman Haftası nedeniyle vatandaşlarımıza 4 bin selvi fidanı dağıtımı yaptık'' dedi.


Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından fidanlar vatandaşlara dağıtılırken, Kargı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bülent Kayadibi'de doğru fidan dikimi konusunda vatandaşlara bilgiler verdi.

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