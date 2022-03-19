Kargı'da Avşar yolu 10 kilometre kısalacak

Çorum'un Kargı ilçesinde, 8 köy arasındaki mesafeyi 10 kilometre kısaltacak olan Avşar yolu'nda çalışmalar başladı.

AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclis üyeleri ve Avşar köyü Muhtarı Rumi Bamyeci ile birlikte çalışmaları başlayan Avşar yolunda incelemelerde bulundu.

Yolun yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmalarının başlatıldığını belirten İlçe Başkanı Sacit Özdemir, "Çalışmaların güzergahta bulunan kayalık ve sert zeminden dolayı yavaş ilerlediğini ancak yolun genişletme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak asfaltlanması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Genişletme yapılan güzergahta çeltik tarlalarına giden su kanallarının da bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, "Özel İdare ekipleri çalışmadan dolayı su kanallarına toprak dolmaması, çiftçilerimize bir zararı olmaması için için titiz bir çalışma yürütüyorlar" dedi.

İlçe başkanı Özdemir, 8 köy halkının kullandığı yol ile Kargı ilçe merkezine gelişin 18 km'den 8 km'ye düşeceğini, yolun toplamda 10 kilometre daha kısalacağını, bu durumunda dolayı zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağladığını belirtti.