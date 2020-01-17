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Kargı'da bin 497 öğrenci karne aldı

Çorum’un Kargı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken bin 497 öğrenci ve 115 öğretmen için tatil başladı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken bin 497 öğrenci ve 115 öğretmen için tatil başladı.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısı okullarda düzenlenen karne törenleri ile tamamlandı. Kargı ilçe genelinde bin 497 öğrenci karne aldı. Tüm okullarda karne dağıtımı nedeniyle tören düzenlendi. Bir dönem boyunca sergiledikleri çalışmaların ödüllerini alacak olan öğrenciler kadar veliler ve öğretmenler de heyecanlıydı. Protokol ise Atatürk Ortaokulu'ndaki karne törenine katıldı. Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Şube Müdür vekili Murat Çelik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.


340 öğrencinin karne aldığı Kargı Atatürk İlk Orta Okulu'nda öğrenci ve velilere bir konuşma yapan Kargı Kaymakamı Hasan Taş, öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu.

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