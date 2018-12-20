Kargı'da din görevlilerine eğitim verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen 'Sağlıklı Birey, Mutlu Aile ve Huzurlu Toplum' projesi kapsamında din görevlileri ve eşlerine yönelik aile okulu semineri Kargı Mihrihatun Camii Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde aile konusunda çeşitli sunumlar yapıldı. Konferans Hacıhamza Köyü Obruk Camii İmam Hatibi Mehmet Özkan tarafından verildi. Özkan "Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde 'Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir' buyurmuştur. Dolayısı ile bu emanete saygılı davranmak herkesin boynunun borcudur. Toplumu dini konularda aydınlatmak ve topluma rehberlik yapmak, sorumluluğu gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak toplumu aileyle ilgili konularda da bilinçlendirmek, münevver, müreffeh ve sağlam aile yapısını korumak amacıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.

Evliliği sürdürebilmenin önemine vurgu yapan Özkan,"Evlenmek elbette güzel ama önemli olan evliliği sürdürebilmek, aile olabilmek ve bu yuvanın devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili eğitim alan Özkan'ın, ilçede görev yapan din görevlilerine verdiği konferans sonrasında, din görevlileri de bulundukları yerlerde vatandaşları ailenin korunması konusunda bilgilendirecekleri öğrenildi.