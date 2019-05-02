Kargı'da hacı adaylarına uygulamalı seminer

Kargı İlçe Müftülüğü tarafından Mihrihatun Cami'nde hacı adaylarına yönelik verilen hac seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. 3 gün sürecek seminerlerde 18 hacı adayına hac ile ilgili uygulamalı bilgiler verilecek.

Seminerlerin önemli olduğunu ifade eden İlçe Müftü Vekili Fatih Kocagöl, hacı adaylarının 3 gün sürecek olan seminerlere katılmalarını beklediklerini dile getirdi.

Sağlıklı ibadet için sağlıklı bilginin lazım olduğunu dile getiren Kocagöl, "Sağlıklı bilgi olmadan hac ibadetini sağlıklı yapamazsınız. Bir yolculuğa çıkacaksınız. Tabi bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Esasında yolculuk değil. Bu bir ibadettir" dedi.

'Hac yolculuğu hak yolculuğudur" diyen Müftü Vekili Kocagöl, "Hac yolculuğu kulun Allah'a yaptığı bir yolculuktur. Bir defa zihnimize koyacağımız en önemli şey budur. Müslüman'ın inanç kökleriyle buluştuğu bir ibadettir" ifadelerini kullandı.

İlçe Müftü Vekili Kocagöl, "Arkadaşlarımızın haccın teferruatı, şartları, dikkat edeceğimiz konularla ilgili sizlere genel bilgiler verecekler. Bunlar çok önemli, mutlaka dinlemeniz lazım. Kitaptan okumak yetmez. Sürekli bilgilerinizi yenilemekte fayda var" diye konuştu.