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Kargı'da kadına şiddet görüşüldü

Çorum’un Kargı ilçesinde ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı’ yapıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı' yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakamı Abdulhamid Uyar başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri katıldı.


Kaymakam Uyar, şiddete maruz kalan veya kalabilecek kadınlarımızın korunması ve kollanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz” dedi.


Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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