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Kargı'da Mayıs ayında kar sürprizi

Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığının bir anda düştüğü Çorum’un Kargı ilçesinde yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.

Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığının bir anda düştüğü Çorum'un Kargı ilçesinde yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.


Ülke genelinde sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte Kargı yaylaları, yüksek dağ köylerine kar yağdı. Gündüz ve akşam saatlerinde yağmur yağışının hakim olduğu Kargı'da, gecenin geç saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.


Uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını geçirmek için yaylalardaki yazlık evlerine giden vatandaşlar ise kar yağışının başlamasıyla birlikte şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kar yağışının yer yer yaklaşık 10 santimetre yüksekliği bulduğu Kargı Yaylaları ve yüksek kesimlerde vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaştılar.

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