Kargı'da Mobese kameraları faaliyete geçti

İçişleri Bakanlığı talimatı ile başlatılan çalışmayla Kargı'ya kurulan MOBESE sisteminin faaliyete geçtiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz yıl verdiği talimatla tüm ilçelerde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kurulması için çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalar kapsamında Kargı'da direkleri dikilen MOBESE'lerin kameralarının da montajlarının tamamlamasıyla faaliyete geçtiği öğrenildi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından belirlenen 23 hassas noktaya dikilen direklerde 30 ayrı kamera ile ilçe 24 saat izlenecek. Aselsan tarafından üretilen kameraların kullanıldığı projede kameralardan 10 tanesi hareketli kamera. Bu kameralar İlçe Emniyet Amirliği'nde kurulan ve 24 saat izlenen MOBESE birimi tarafından hareket ettiriliyor.

İlçe girişlerinde bulunan kameralarda ‘Plaka Tanıma Sistemi(PTS)' özelliği bulunuyor. Böylece aranan bir araç ilçeye girdiğinde sistem otomatik olarak merkeze uyarıda bulunacak.

Aselsan'ın gelişmiş teknoloji kullanarak ürettiği kameralar ile belediye önünde bulunan MOBESE kamerası ile ilçe girişinde Köprübaşı Mevkii olarak adlandırılan bölge çok net olarak izlenebiliyor. Suç ve suçluların tespitinde büyük kolaylık sağlayacak olan sistem ile özellikle okulların etrafında gezerek çevreyi rahatsız eden motosiklet ve araçlarda kolaylıkla tespit edilip haklarında işlem yapılabilecek.