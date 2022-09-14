İhlas Haber Ajansı

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Kargı'da okul servis şoförleri bilgilendirildi

Çorum’un Kargı ilçesinde düzenlenen toplantıda okul servis aracı şoförleri bilgilendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen toplantıda okul servis aracı şoförleri bilgilendi. Toplantının ardından servis araçları denetlendi.


Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından, okul servis şoförlerinin kurallar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilmesi amacı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda, şoförler uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Uğur Uluçay, Kenan Yıldız, Kargı Polis Merkezi Amiri Ömer Alay, Trafik Şube personelleri ve servis şoförleri katıldı.


Yapılan toplantının ardından servis araçları ve sürücülerin evrakları trafik ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan kontrollerde, servis araçlarının Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine yönelik uygunluğu incelendi.

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