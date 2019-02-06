Kargı'da “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Kargı'da da yaya öncelikli trafik etkinliği gerçekleştirildi.

Kampanyanın tanıtımı amacıyla Kargı Atatürk İlk ve Orta Okulu önünde bulunan yaya geçidinde Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Sedat Özmen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Yıldız ve okul müdürü Yavuz Eren katıldı. Eş zamanlı olarak Hacıhamza ve Yeşil Köy'de de jandarma ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri tarafından araçlar durdurularak sürücülere kampanya hakkında bilgi verildi. İlçede bulunan üç yaya geçidi ve kavşaklarda yayalara öncelik verme zorunluluğu sürücülere hatırlatılarak, kurallara uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı konusunda bilgi verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 lira idari para cezası ile cezalandırılırlar hükmü getirilmiştir. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması çok önemli bir hale gelmektedir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, kampanyanın duyurulması için uygulamalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.