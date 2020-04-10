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Kargı'da polis haftası törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 175.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu'nun 175. yıldönümü, sosyal mesafe gözetilerek törenle kutlandı.


Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle sade bir şekilde kutlanılan Polis Haftası, Kargı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal tarafından çelenk sunulması ve ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.


Törene emniyet personeli dışında da katılım olmazken, korana virüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

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