Kargı'da polis yolcu otobüslerini denetledi

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla ilçede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim yaptı.

İlçe çıkışında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, Kargı İlçe Emniyet Amirliği, Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve asayiş ekipleri tarafından oluşturulan noktada durdurularak denetlendi.

Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, ayrıca güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapılması için yol boyunca emniyet kemeri ve maskelerin çıkartılmaması için yolculara bilgilendirmeler yaptılar.

Yolcuların Kadir gecesi ve yaklaşan ramazan bayramları'nı da kutlayan polis ekipleri, yolculara şeker ikramında bulunarak hayırlı yolculuklar dilediler.