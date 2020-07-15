İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargı'da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.


Şehitlik ziyaretine Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.Yunus Emre Yılmaz, Daire müdürleri, Siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Kargı Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.