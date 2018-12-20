Kargı'da terör konferansı

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda terörle mücadele ve bilgilendirme kapsamında gençlik ve güvenli gelecek konulu konferans düzenlendi.

Fen Lisesi, Hacıhamza ÇPL ve Kargı ÇPAL 9. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen konferans Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Görevli polis memurları tarafından öğrencilere terör ve terör örgütü üyelerin gençlere yönelik yasadışı faaliyetleri konusunda bilgiler verildi.

Konferansta emniyet personelleri emniyet olarak suç ve suçlularla mücadele etmenin görevleri arasında olduğunu dile getirerek, "Asayişi ve huzuru sağlamamız görevimiz, fakat bunu yaparken toplumdaki vatandaşlarımızla ve öğrencilerimizle el birliği halinde çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz onlar için burada varız" diyerek polis vatandaş ilişkisine dikkat çektiler.

Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunularak polis ve öğrenciler arasında sohbet ortamı oluşturuldu.