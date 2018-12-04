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Kargı'da TOKİ müracaatı için uzun kuyruklar oluştu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Kargı ilçesinde inşaa ettiği 717 konuttan geriye kalan 110 konut için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), Kargı ilçesinde inşaa ettiği 717 konuttan geriye kalan 110 konut için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Sabah saat 07.00'den itibaren banka önünde kuyruk oluşturmaya başlayan vatandaşlar, bankada öğle arası verilmesine rağmen sırasını kaybetmemek için banka kapısı önünden ayrılmadı.


Özellikle İstanbul'da yaşayan Kargılıların büyük ilgi gösterdiği TOKİ konutlarında kalan 110 dairede, çekilen kura ile sahiplerini bulacak.


Başvurular 3 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayıp 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitiminde son bulacak.

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