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Kargı'da trafik standı açıldı

Kargı’da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet ve jandarma tarafından stant açıldı.

Kargı'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet ve jandarma tarafından stant açıldı.


Saat Kulesi Meydanı'nda Polis ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında stant açıldı. Stant da vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Burada öğrenci ve vatandaşlara özellikle yaya geçidi ve emniyet kemeri konularından bilgiler verilerek, trafik ile ilgili sorulan sorulara cevap verildi.


Standı Kargı Kaymakamı Hasan Taş da ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili polis ve jandarma personellerinden bilgiler aldı.


Stant gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

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