Kargı'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'un Kargı ilçesinde, bir evin bahçesinde 4 çuval kenevir ele geçirildi.

Kargı'da bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bahçede ekili şekilde 4 çuval kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alınırken, bahçede bulunan kenevir bitkisine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, yapılacak adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.