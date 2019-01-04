Kargı'da vatandaşlar 2018 yılını sakin geçirdi

Kargı'nın 2018 yılı emniyet ve asayiş istatistikleri belli oldu.

Asayiş yönünden sakin olan ilçede, olaylara müdahale ve olayları çözme de polisimizin başarısı da yüksek oranda. Kargı İlçe Emniyet Amirliği 2018 yılında olayları aydınlatmada ortalama yüzde 99 gibi büyük bir başarı elde etti.

2018 yılında Kargı'da polis görev ve sorumluluk bölgesinde, 108 kişiye karşı suç işlenirken bu olaylardan 106'sı aydınlatıldı, 2 olay ise faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl içerisinde, mal varlığına karşı işlenen 16 suçtan 12'si aydınlatıldı, 4 olay faili meçhul kaldı. Topluma karşı 12 suçun işlendiği ilçede bu suçların tamamı aydınlatılarak suçlular adli makamlara sevk edildi.

2018 yılında devlete karşı 6 olay meydana gelirken bu olaylardan 5'i aydınlatıldı, 1 olay faili meçhul olarak kayıtlara geçti.

İlçe Emniyet Amirliği görev ve sorumluluk bölgesinde 2018 yılında toplam 14 trafik kazası meydana geldi. Bu trafik kazalarında 35 kişi yaralandı. Yıl içerisinde 693 araç kontrollerde sorgulandı. Yapılan bu kontrollerde 186 araca toplam 53 bin 271 lira cezai işlem uygulanırken, 32 araç ise trafikten men edildi.