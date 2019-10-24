Kargı'da yeni eğitim yılında yapılacaklar masa yatırıldı

Çorum'u Kargı İlçesi'nde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı sene başı idareci ve öğretmenler eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, idareci ve öğretmenlere yapılan programlara göre planlanan hedefleri ve hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenleri anlattı.

Kaymakam Hasan Taş'da idareci ve öğretmenlerle yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Yapılan istişareler sonucunda alınan kararların uygulanması için Kaymakam Hasan Taş tarafından verilen talimatların ardından toplantı sona erdi.

Kargı Kaymakamı Hasan Taşın başkanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Şube Müdürleri Muhsin Yıldız ve Kenan Yıldız, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.