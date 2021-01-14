Kargı'ya 113 doz aşı geldi

Korona virüs aşılarının ilçelere dağıtımı sürerken, Kargı'ya 113 doz aşının gönderildiği öğrenildi.

Çorum Valiliği tarafından Sağlık Bakanlığınca illere yapılan dağıtımda Çorum'a 9 bin 500 doz aşı gönderildiği duyurulmuştu. Yapılan planlamanın ardından aşıların ilçelere dağıtımı da başladı. Kargı'ya bugün ilk etapta 113 doz aşı geldi. Aşılamaya ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. İlk gün tüm sağlık çalışanlarının aşılanması planlanırken, aşılar Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde özel olarak hazırlanan 5 ayrı aşı odasında iki doz halinde yapılacak.

Aşılar kademeli olarak gelmeye devam edecek. Sağlık çalışanlarının ardından öncelik sırasına göre belirlenen meslek grupları, 65 yaş üstü, 50 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlara doğru öncelik sırasına göre yapılacak. Daha önce korona virüs geçiren hastaların vücutları antikor ürettiği için hastalığı geçirenlere ilk etapta aşı yapılmayacak.

Aşılama yapılması için ilk olarak merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu sırasına göre aşılamalar planlı olarak yapılacak.