Kargı'ya mevsimin ilk karı yağdı

Çorum'un Kargı ilçesinde mevsimin ilk karının düşmesiyle her yer beyaza büründü.

Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü ilçede kart postalı aratmayan görüntüler oluştu. Kargı-Sinop karayolu üzerinde bulunan ve rakımı bin 400 olan Çal Baba Geçidi'nde trafik akışının etkilenmemesi için Karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Öte yandan, özellikle kış aylarında buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı Karagöl mevkisinde buzlanmaya karşın önlemler alındı. Yetkililer sürücüleri bu bölgelerde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.