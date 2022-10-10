Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Taş Köprü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Bayram Z. yönetimindeki 19 AAZ 867 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Ekrem Y. yönetimindeki 55 SY 898 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Bayram Z. yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.