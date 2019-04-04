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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Bölükbaşı yönetimindeki 58 NT 019 plakalı otomobil, Nihat Gür yönetimindeki 06 R 9374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücüde yaralanırken, yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrkenildi.

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