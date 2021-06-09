Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 08 BB 010 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Ö. yönetimindeki 19 SN 419 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Celal Ö. ile otomobilde bulunan Münire Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.