Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ü.T. (55) yönetimindeki otomobil kavşaktan dönmeye çalışan A.A. (45) yönetimindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada araç sürüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.T. (50), B.U. (59), İ.U. (61), M.Ş. (16), M.A. (37), E.M.A. (18) ve F.B.A. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediuyor.