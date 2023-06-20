Kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu İnegazili köyü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 06 DDK 413 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan 58 EA 742 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nihal K. yaralandı. Yaralı yolcu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.