Kavuncu DSİ yatırımları hakkında brifing aldı

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, inşaat ve proje çalışmaları devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Çorum'da sulanabilir tarım arazisinin 1 milyon 631 bin 370 dekara ulaşacağını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretleri devam ediyor. Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden milletvekili Kavuncu, şube müdürü Murat Şerbetci'den yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ'nin baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma, içmesuyu, atıksu ve arazi toplulaştırma alanlarında faaliyet gösterdiğini dile getiren Şerbetci, bugüne kadar 13 adet baraj, 22 adet gölet, 192 bin 370 dekar alanda sulama şebekesi ve 182 adet taşkın koruma tesisinin inşa edildiği, 6 adet ise içmesuyu ve atıksu tesisinin Çorum'a kazandırıldığnı söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ise Türkiye ve Çorum açısından tarımın önemine dikkat çekerek, “Özellikle sulanabilir tarım alanlarının artırılarak nitelikli ve gelir getirici ürünlerin ekiminin yapılması gerekiyor. İlimizde sulu tarım alanlarının genişletilmesi için yeterli su kaynaklarının mevcut. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Çorum'da önemli projelere imza atıldı. Çorum'un 2 milyon 80 bin dekar sulanabilir tarım arazisi var. Ancak bunun 973 bin 380 dekarlık kısmı sulanabiliyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte sulanabilir tarım arazimiz 1 milyon 631 bin 370 dekara ulaşacak” diye konuştu.

DSİ tarafından projelendirilen baraj, gölet, sulama tesislerinin inşaatlarının yapılarak çiftçilerin kullanımına sunulması için her türlü desteği vereceğini ifade eden Kavuncu, vatandaşa hizmet götürülmesi noktasında fedakarca çalışan Dsi çalışanlarına da teşekkür etti.