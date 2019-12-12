Kavuncu, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile bir araya geldi

Milletvekili Kavuncu, Çorum'un karayolu ağında yaşanan bazı aksaklıklarla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ında bilgisi dahilinde Karayolları Genel Müdür Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü. Görüşmenin verimli geçtiği belirtildi.

İskilip-Çankırı Karayolunda geçtiğimiz Mayıs meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandığını ve ulaşımın servis yolundan verilmeye başlandığını dile getiren Kavuncu, İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerini Ankara, Çankırı ve Çorum'a bağlayan ve yoğun olarak kullanılan karayolunda ulaşım servis yolundan güçlükle sağlandığını ifade etti.

Bölgede ciddi bir heyelan tehlikesi olduğunu dile getiren Kavuncu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi;

“Mevcut duvarların söz konusu heyelan büyüklüğüne dayanamayarak yıkıldığı, geçtiğimiz süre içerisinde, bölgede özel bir çalışma ile ön hazırlık yapıldığı, mevcut duvarlar arasındaki yolun yükseltilmesi dahil, o bölgeye en uygun duvarın ve yolun yapılması için proje hazırlanıp ihalesinin yapıldığı ve önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

Çorum sınırı ile Çankırı sınırında kaldığı için teknik olarak, yetki sorunundan kaynaklanan bürokratik nedenlerle yapım işi bir hayli geciken ve bölge halkında ciddi memnuniyetsizliklere sebep olan, İskilip-Çankırı-Ankara yolunun 42 ila 47'inci kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yol yapım işi projesinin hazırlanarak 26 milyon 659 bin 664 TL bedelle ihaleye çıkıldığı ve ihaleye 60 firmanın katıldığı, sonrasında ihalenin kaldığı firmaya karşı itiraz neticesinde yargı sürecinin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde çalışmaların başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz 2018 yılı ortalarında yapım işi tamamlanarak, geçici kabulü yapılan İskilip-Çankırı/Ankara yolunun, aradan kısa bir süre geçtikten sonra, özellikle 25-30-35'inci kilometrelerde kabarmalar, oyuklar ve göçmeler meydana gelen bölümlerde yol yapım onarım işlerine devam edileceği dile getirildi.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar başta olmak üzere Çorum, Ankara, Çankırı, İstanbul, Tosya bağlantılarını sağlayan İskilip-Çorum karayolu çeşitli talihsizlikler nedeniyle tamamlanamadı. Ancak son dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özel destekleriyle 2019 yılında yol yapım işi hız kazandı söz konusu bölgede çalışmalar hızla devam edecek.

Ancak, Çorum-İskilip yolunun Çorum çıkışından Danaderesi kadar olan 10 kilometrelik bölümde kamulaştırma alacaklarından kaynaklanan önemli sorunlar yaşanmaktaydı, önümüzdeki dönemde gerekli hazırlıklar yapılarak ödemeler yapılacak.

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çorum ulaşım ağıyla ilgili olarak, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Çorum'da yol yapım, bakım, onarım çalışması işlerine devam ediyor. Osmancık-Merzifon Devlet Yolu İkmal İşi tamamlanacak. Çorum-Laçin-Osmancık Devlet Yolunda çalışmalara devam edilecek. Kırkdilim geçişinde tünel çalışmaları hızla devam ediyor, Kırkdilim, Gölünyazı, Sarmaşa bölümündeki çalışmalar 2020 yılı içerisinde tamamlanarak trafiğe açılacak. Çorum-Alaca yol yapım çalışmaları sürecek. Kargı-Osmancık arasındaki Saraydüzü Yolu'na devam edilecek. Çorum-Mecitözü yolu çalışmalarına devam edilecek. Alaca-Boğazkale-Sungurlu Devlet yolu tamamlanacak. Cemilbey-Ortaköy yolu yapım işi aksatılmadan devam edecek”