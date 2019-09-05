Kavuncu'dan esnaf turu

Esnaflara bol kazanç temennisinde bulunan milletvekili Erol Kavuncu, ziyaret boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Kavnucu, tam bağımsız büyük Türkiye için milletten aldıkları büyük güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürümeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığını hatırlatan Kavuncu, zaman zaman önlerine engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteği ve duasıyla bu engelleri aşarak, her alanda çok önemli hizmetlere, reformlara imza attıklarının altını çizdi. Her zaman milletin kendilerine çizdiği istikamet doğrultusunda siyaset yaptıklarını kaydeden Kavuncu, bu çizgiden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ülkenin ekonomik temelini esnafların oluşturduğunu kaydeden Kavuncu, “Bu nedenle esnaflarımız bizim baş tacıdır. Esnafımızın büyümesi ve gelişmesi için birçok çalışma yapıldı. Şu anda içinden geçtiğimiz süreçte de esnafımızın sıkıntı yaşamaması için hükümetimizce gerekli tedbirlerin alındı” ifadelerini kullandı.