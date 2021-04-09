Kaybolan çocuğu jandarma buldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş Kargı köyü yol ayrımında 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğunun yalnız olarak tek başına dolaştığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu çocuğun yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tarlada tarım işi ile uğraşan ailesinin yanından ayrıldığını tespit etti. Çocuklarının kayıp olduğunu fark etmeyen anne ve babasına küçük çocuk teslim edilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.